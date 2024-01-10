خبير سياسي: القمة الثلاثية تأتي بتوقيت غاية في التعقيد

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنَّ القمة الثلاثية تأتي في ظروف في غاية التعقيد والحديث عن إعادة تعيين للسلطة، مؤكدا أنَّ أي تغيير في السلطة شأن داخلي فلسطيني، والفلسطينيون يرفضون الوصاية الأمريكية، ومصر والأردن الأهم في المحيط الفلسطيني، والجغرافيا السياسية تفرض دورا كبيرا في القضية.

وأضاف «الرقب»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ القمة تناولت آفاق حل القضية الفلسطينية وتحريك الملف السياسي وكيفية الوصول لحل الدولتين ووقف إطلاق النار، مشيراً إلى الإصرار المصري على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم والذي جاء مساندا للقضية الفلسطينية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «أي طرح إسرائيلي للتهجير القسري أو الطوعي لشعب فلسطين لا يلقى إلا رفضا عربيا، وأول المواقف الرافضة جاءت من مصر التي أكدت قيادتها السياسية أنه عند قبول ذلك تنتهي القضية الفلسطينية وبالتالي الإصرار المصري الرافض للتهجير زاد الموقف الفلسطيني صلابة».

واستطرد: «الأردن تدرك أنه عند قبولها ذلك التهجير فإنه سيتم إزاحة سكان الضفة الغربية والقدس تجاهها، وهناك مفهوم قديم أن الوطن البديل للفلسطينيين هو الأردن، والدولتين الأردنية والمصرية تؤثران وتتأثران بالقضية الفسلطينية».