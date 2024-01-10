«ناس فاكراني في عز وجعهم».. رسالة مؤثرة من أحمد سعد لأهالي غزة

وجه الفنان أحمد سعد، رسالة مؤثرة لأهالي غزة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بعد 80 يومًا من حالة الحرب التي يعيشونها، وهم يرددون أغانيه من بينها أغنية «إيه اليوم الحلو ده»، ونشر مقطع فيديو لهم.

رسالة أحمد سعد لأهالي غزة

وعلق على الفيديو قائلا: «أكتر شيء تعبني لما شوفت الڤيديو دا.. ناس فاكراني في عز وجعهم.. وأنا عايش وناسي أوجاعهم».

مشاركة أحمد سعد بفيلم عصابة عظيمة

وطرح المطرب أحمد سعد مؤخرًا الأغنية الدعائية لفيلم «عصابة عظيمة»، مع المطرب بهاء سلطان بعنوان «كله فالصو»، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ويشارك في بطولة الفيلم كل من إسعاد يونس، محمد محمود، فرح الزاهد، كريم عفيفي، عنبة، وآخرين من إخراج وائل إحسان.