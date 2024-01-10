أستاذ علوم سياسية: دول عربية قبلت المشاركة في الترتيبات الأمنية المتعلقة بمستقبل غزة

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إن هناك استمرار في التصعيد الروسي الأمريكي الغربي، مشيرًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية وصلت إلى حالة من الجمود العسكري، خاصة بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، والغرب الآن يتردد في استمرار تقديم الدعم لكييف، خاصة مع استعادة موسكو المبادرة من الناحية العسكرية، وهذا قد يؤدي إلى استمرار التوتر الروسي الأمريكي الأوروبي.

وتابع «كمال» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على قناة «ten»، اليوم الأربعاء، أن المشهد الإقليمي يحتوي على عدد من التطورات الإيجابية مثل قمة العقبة التي شملت اجتماع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني، خاصة أن هذه القمة توجه رسالة دعم للسلطة الفلسطينية، فلا يمكن التحرك إلى الأمام في قطاع غزة، بدون السلطة الفلسطينية.

أضاف أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى المنطقة شملت بعض الجوانب الإيجابية، وأحد هذه الجوانب قبول عدد من الدول العربية، من حيث المبدأ إعادة الإعمار، والمشاركة في ترتيبات أمنية تتعلق بمستقبل غزة.