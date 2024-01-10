«زراعة كفر الشيخ»: المحاصيل الشتوية توفر 7 آلاف فرصة عمل للشباب

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، إن زراعة نحو 33 ألف فدان على الشريط الساحلي الأخضر في المحافظة بالخضروات، مثل الطماطم والخيار والباذنجان والكوسة والفلفل والفراولة، يوفر آلاف من فرص العمل للشباب والمرأة براتب جيد للغاية.

7 آلاف فرصة عمل للشباب والمرأة

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات لـ«للوطن»، أن عمليات الجمع والحصاد لمحاصيل الخضروات وفرت نحو 7 آلاف فرصة عمل للشباب والمرأة، حيث يتقاضون راتبا شهريا 4500 جنيه، وهو باب رزق لهم ولأسرهم.

زراعة الخضروات المتعاقبة

وأشار «غريبة» إلى أن عروات زراعة محاصيل الخضروات في محافظة كفر الشيخ متعاقبة عروة تلو الأخرى، وهو الأمر الذي يجعل الشباب يعملون على مدار العام، وذلك ضمن فرص عمل حقيقة، توفرها لهم زراعات الخضروات والمحاصيل المنزرعة في فصل الشتاء والصيف.

ويشير إلى أن العمالة الزراعية تعمل بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصراً ، وذلك على مدار 8 ساعات، مقابل أجر يومي بواقع 150 جنيها.