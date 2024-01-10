‎نظام الثانوية العامة الجديد 2024.. خطوات عودة «تحسين المجموع»

حسمت وزارة التربية والتعليم، خطتها الخاصة بـ نظام الثانوية العامة الجديد 2024، إذ أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح الخطة، الأسبوع الماضي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدا أن هذه الخطة تستهدف القضاء على ظاهرة «بعبع الثانوية العامة» .

النظام الجديد للثانوية العامة يسمح بعودة تحسين المجموع

وتضمنت ملامح نظام الثانوية العامة الجديد 2024، التي كشف عنها وزير التعليم، أن هذا النظام سيسمح للطالب، بأكثر من فرصة لخوض امتحانات الثانوية العامة، إذا لم يحقق المجموع الذي يرغب فيه من أول مرة.

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، أن نظام الثانوية العامة الجديد 2024، سوف يسمح للطالب بتحسين المجموع الذي حصل عليه في الفرصة الأولى، وهو نظام كان معمولا به في عقود ماضية، وتحديدا في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، وكان يسمح للطالب الناجح في الثانوية العامة، بإعادة الامتحانات في العام التالي، بغرض تحسين المجموع، رغم استخدام استمارة نجاحه في التقديم للكلية أو المعهد الذي جاء له التنسيق.

تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة بعد موافقة رئيس الحكومة

أضافت المصادر لـ«الوطن» أن وزير التعليم، اجتمع بمديري قطاعات وخبراء التعليم الثانوي بديوان عام الوزارة ، لوضع أطر وأسس نظام الثانوية العامة الجديد، وانتهت المناقشات الأولية لهم، إلى أن النظام الجديد لن تتمكن الوزارة من تطبيقه إلا بعد اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة، من بينها موافقة رئيس مجلس الوزراء، ثم تأهيل وإعداد الطلاب، خلال فترة زمنية مناسبة، لذلك فإن تطبيقه لن يكون قبل ثلاث سنوات، بحيث يكون طلاب الصف الثالث الإعدادي حاليا، هم أول من يجري تطبيق النظام الجديد عليهم.