تفاصيل مقترح نظام الثانوية العامة الجديد.. «امتحان الفرصة الثانية بمقابل مادي»

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيقضي على «بعبع الثانوية» الذي يخشاه الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال كلمته في مجلس الشيوخ اليوم لمناقشة طلب إحاطة بشأن سياسة الدولة في التوسع بإنشاء المدارس التكنولوجية، أنّ النظام الجديد للثانوية العامة يتضمّن عدّة مسارات تعليمية، إضافة إلى تعدد محاولات الطلاب في الامتحانات.

تفاصيل مقترح الثانوية العامة الجديد

من جانبه، كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن أنّ نظام الثانوية العامة الجديد سيتضمن عقد امتحانات بفرص متعددة للطالب، بحيث لا يتحدد مستقبل الطالب على امتحان واحد كما هو معمول به في النظام الحالي، متابعا: «بعبع الثانوية العامة مرتبط بكون الطالب أمامه فرصة واحدة، إذا حصل فيها على درجات لا تناسب طموحاته تحدث مشكلة، ولكن هذا لن يكون موجودا في الثانوية الجديدة».

مقابل مادي بسيط

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ نظام الثانوية العامة الجديد يتيح فرصة ثانية أمام الطالب كنوع من تحسين المجموع بمقابل مادي بسيط، نظير طباعة الامتحان ودفع مكافآت المراقبين والمصححين وخلافه، باعتبار أنّ الفرصة الثانية خدمة مضافة قد يستفيد بها الطالب أو لا يستفيد، موضحا أنّ امتحان الدور الأول أو الفرصة الأولى سيكون على نفقة الدولة كما هو معمول به حاليا، ولكن الهدف ألا يكون مستقبل الطالب مرتبطا بامتحان من فرصة واحدة.

ولفت المصدر إلى أنّ الموعد المقترح لتطبيق النظام المطور في الثانوية العامة لن يكون قبل 3 سنوات من الآن، والأقرب أن يبدأ التطبيق على دفعة الصف السادس الابتدائي حاليا، عندما يصلون إلى المرحلة الثانوية فإنّهم سيخوضون الثانوية بالنظام الجديد، بحيث تكون المنظومة الجديدة مطبقة على كل الدفعات اللاحقة.

وكان الدكتور رضا حجازي، عقد سلسلة اجتماعات تحضيرية لمناقشة المحاور المتعلقة بإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية، وقال إنّ ذلك يأتي بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنّ الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من وتعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.