«التعليم» تكشف نظام امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام امتحانات الثانوية العامة 2024، مؤكّدة أنَّ عدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 4 أعوام طبقاً للقانون رقم 20 لسنة 2012.

وأضافت أنَّه بالنسبة للطلاب المنتظمين: لهم الحق في التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل، أما بالنسبة لطلاب المنازل لهم الحق في التقدم للامتحان 4 أعوام، كما لا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنَّه يسمح للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023 -2024 بأداء الامتحان في جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها العلمية والأدبية ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التي حصل عليها في الامتحان لتلك المواد الطالب الذي رسب أو تغيب في أكثر من مادتين يعتبر راسباً ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي، إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا لأداء الامتحان وذلك في المواد التي رسب فيها أو تغيب عنها فقط وتحتسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها سلفاً.

الطالب الراسب

وبالنسبة لامتحان الدور الثاني: يدخلها الطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر -سواء من داخل أو خارج المجموع- له الحق في أداء امتحان الدور الثاني ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها في الدور الأول.