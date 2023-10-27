محمود البزاوي: مفيش حرب مدن ممكن تنجح أبدا.. والسويس خير دليل

دافع الفنان محمود البزاوي عن أهل فلسطين من الاجتياح البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي والقصف العنيف على قطاع غزة الذي يتم حاليا برا وجوا وبحرا مؤكدا أنه لا توجد حرب مدن تنجح أبدا، وأن مدينة السويس المصرية خير دليل على ذلك.

محمود البزاوي: ليلة سوداء على الاحتلال الإسرائيلي

وكتب البزاوي عبر حسابه على منصة إكس: «مفيش حرب مدن ممكن تنجح أبدا والسويس خير دليل على ذلك، فلتكن ليلة 27 من أكتوبر ليلة سوداء على الاحتلال الإسرائيلي يا رب.. غزة العزة».

وأكد إبراهيم خريشة، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة بجنيف، أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية الاجتياح البري إبادة حقيقة وجماعية تجاه الفلسطينيين في غزة.

وأوضح خريشة أن قوات الاحتلال ترفض دخول أي مساعدات طبية أو إنسانية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية في المعايير مع الكيان الصهيوني.

وأكمل أن أمريكا تمارس دورها الفاشي لحماية قوات الاحتلال، مطالبا بضرورة فتح جميع المعابر ودخول المساعدات الإنسانية والطبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع.