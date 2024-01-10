«قطعة الشهر».. معلومات عن نقش «المعبود آتوم» في متحف كفر الشيخ

يعرض متحف كفر الشيخ نقشا للمعبود آتوم في هيئة رجل يرتدي التاج المزدوج، يرجع لعصر الدولة الحديثة، في عهد الملك مرنبتاح، وهو من مقتنيات المتحف المتميزة.

من هو المعبود آتوم؟

ووفقاً لبيان صادر عن المتحف، فإن المعبود آتوم ‏هو أحد أهم المعبودات المصرية، واسمه يعني «التام» أو «الكامل»، وارتبط اسمه مع عدد من كبار المعبودات المصرية، مثل «رع»، و«بتاح»، وفي النهاية مع «أوزيريس».

وأضاف البيان، أنّ المعبود آتوم اُعتقد أنّه أبو الجنس البشري كله وكل الكائنات الحية، ويصور على هيئة تمثال يرتدي دائمًا تاج مصر العليا والسفلى المزدوج، وفي بعض الأحيان يُرسم ممسك بيده اليمنى الصولجان الطويل وبيده اليسرى رمز الحياة، ويعتبر آتوم إله الشمس عند الغروب وبالتالي كان مرتبط بالعالم الآخر.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.