مسلم: المقترح المصري بشأن الأحداث بغزة شامل.. وإسرائيل لم تستطع تحقيق وعودها لشعبها

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن المقترح المصري المتعلق بالحرب على غزة، والذي تعطل بعد مقتل العاروري كان شاملا إذ أنه يحقق غرض حماس المتعلق بالوقف الكامل لإطلاق النار، مشيرا إلى أن المقترح يتحدث عن هدنة 10 أيام ثم هدنة 7 أيام، وبعدها هدنة لمدة شهر، وجميع الهدن ملتحمة مع بعضها البعض وسوف تعمل على وقف إطلاق النار بصورة كاملة.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «DMC»، أن المقترح المصري سالف الذكر سوف يحقق أيضا غرض إسرائيل في استرداد الرهائن ملكها مقابل عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، وهذا يعتبر الحل الأمثل للأزمة في غزة، مؤكدا أن مصر هي الأكثر دراية بملف القضية الفلسطينية بحكم الجغرافيا والتاريخ والسياسة وغيرهم من الأمور.

ويرى، أن المقترح المصري كان حلا جيدا، ولكن عندما وقع اغتيال العاروري أصبح هناك عدة تحديات أمام هذا الحل، منها إصرار نتنياهو على البقاء في سلطته، متابعا: «لا أعرف حتى الآن كم سيشبع نتنياهو من الدماء مقابل استمراره في سلطته، فهو يعلم أنه بمجرد استقرار الأوضاع وانتهاء الحرب سوف يتم إقالته على الفور والمحاكمة سواء سياسيا أو جنائيا».

وتابع، أن المقاومة الفلسطينية والإسرائيليين لا يوجد أمامهم حلا للأزمة في غزة، إذ أنهما وعدا شعبهما بآفاق كبيرة غير قادرين على تنفيذها وخاصة الإسرائيليين، الذين وعدوا باستراجاع الرهائن والتخلص من حماس واغتيال قيادتها، مشيرا إلى أنه بعد مرور 96 يوما على الحرب في غزة فعلت إسرائيل كل ما بوسعها ولم تستطع تحقيق ما وعدت به.