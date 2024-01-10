التحالف الوطني يوزع صناديق مواد غذائية وأغطية شتوية بالفيوم

قرر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال جمعية الأورمان عضو مؤسس بالتحالف الوطني، توزيع عشرات الآلاف من صناديق المواد الغذائية والأغطية الشتوية على آلاف الأسر من أهالي محافظة الفيوم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

أحد أهم أنشطة الدعم الاجتماعي الذي تقوم به مؤسسات التحالف الوطني

وقال بيان للتحالف: يأتي هذا النشاط كأحد أهم أنشطة الدعم الاجتماعي الذي تقوم به مؤسسات التحالف الوطني، وفي إطار اهتمام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالفئات الأولى بالرعاية وبتقديم كل أشكال الدعم اليهم، نظمت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني معرض ملابس جديدة لكل الأعمار بالمجان 100% بمحافظة الغربية لخدمة قرى ومركز قطور وخدمة مئات من الأسر.

فصل الشتاء

وجدير بالذكر أن التحالف الوطني يكثف من نشاطه بمناسبة حلول فصل الشتاء وحتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين على مستوى الجمهورية.