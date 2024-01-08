التحالف الوطني: قدمنا 20 ألف طن مواد غذائية ومستلزمات طبية لغزة

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه منذ اللحظة الأولى من العدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين والأهالي في غزة، تحركت أول قافلة مساعدات بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحالف الوطني الذي يضم 34 جمعية، وتتكون من 108 قاطرات وظلت في العريش حتى 21 أكتوبر، محملة بالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه تحركت بعد ذلك قافلتان ثم آخر قافلة دشنت في استاد القاهرة بواقع 575 شاحنة ليصل الإجمالي أكثر من 1000 قاطرة تحمل أكثر من 20 ألف طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

مصر قدمت 80% من المساعدات الإنسانية لغزة

وأوضح أن الجانب المصري ساهم بأكثر من 80% من جملة المساعدات الإنسانية التي دخلت لغزة، والعالم أجمع ساهم بنسبة لا تزيد على 20%، مشيدا بجهود المتطوعين مع القوافل الإنسانية وحرصهم على الاطمئنان على دخول هذه المساعدات لغزة بشكل كامل، على الرغم من التعقيدات والصعوبات التي كانت تواجههم.