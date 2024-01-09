عضو بـ«التحالف الوطني» يطلق حملة «شتاء دافئ» في الفيوم

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة «شتاء دافئ» بقرى ومراكز محافظة الفيوم، من خلال مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، عضو التحالف.

انطلاق حملة شتاء دافئ بالفيوم

وأشار التحالف الوطني إلى أن الحملة تستهدف توزيع 40 ألف لحاف على أهالينا من الفئات المستحقة الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتنسيق مع 300 مؤسسة حكومية وأهلية وبمشاركة 3 آلاف متطوع.

جدير بالذكر أن ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقع في 13 مارس 2022، ويسعى التحالف من وقتها إلى تنفيذ خطة عمله على أرض الواقع، بهدف الوصول إلى مستحقي الدعم كافة، في جميع القرى والنجوع.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ويعمل التحالف على تكثيف جهوده الخدمية والتنموية، باستمرار من خلال تقديم قوافل شاملة، ومساعدات عينية وتدخلات مباشرة للأسر الأكثر احتياجًا في كل محافظات الجمهورية، بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.