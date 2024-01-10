«الطيران المدني»: لا توجد لدينا طائرات بها عيوب فنية

أكدت وزارة الطيران المدني أنه لا يوجد لدى شركات الطيران المصرية والمُسجلة بمصر أي من الطائرات المُتأثرة بالعيب الفني الذي تعرضت له طائرة من «طراز البوينج B737-9 Max» التابعة لإحدى شركات الطيران.

وأوضحت الوزارة أن التعاقد الذي تم مؤخراً من جانب شركة مصر للطيران لتوريد طائرات جديدة فإنها من طراز البوينج 8- 737 Max وليست من طراز B737-9 Max موضوع العيب الفني.

تعزيز السلامة الجوية

كما تؤكد الوزارة أن تعزيز السلامة الجوية والحفاظ على أمان وسلامة أعمال النقل الجوي يأتى فى مقدمة أولوياتها.

تحري الدقة

وأهابت وزارة الطيران المدني تحري الدقة في تداول أي بيانات تتعلق بآراء ووجهات نظر فنية تكون صادرة عن غير المتخصصين، علما بأن الوزارة تتابع بشكل مستمر جميع التحديثات والمستجدات الفنية والتشغيلية الصادرة عن شركات تصنيع الطائرات.