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«الطيران المدني»: لا توجد لدينا طائرات بها عيوب فنية

كتب:

عبده أبوغنيمة
11:49 م | الأربعاء 10 يناير 2024
الطيران المدني

الطيران المدني

أكدت وزارة الطيران المدني أنه لا يوجد لدى شركات الطيران المصرية والمُسجلة بمصر أي من الطائرات المُتأثرة بالعيب الفني الذي تعرضت له طائرة من «طراز البوينج B737-9 Max» التابعة لإحدى شركات الطيران.

وأوضحت الوزارة أن التعاقد الذي تم مؤخراً من جانب شركة مصر للطيران لتوريد طائرات جديدة فإنها من طراز البوينج 8- 737 Max وليست من طراز B737-9 Max موضوع العيب الفني.

تعزيز السلامة الجوية

كما تؤكد الوزارة أن تعزيز السلامة الجوية والحفاظ على أمان وسلامة أعمال النقل الجوي يأتى فى مقدمة أولوياتها.

تحري الدقة

وأهابت وزارة الطيران المدني تحري الدقة في تداول أي بيانات تتعلق بآراء ووجهات نظر فنية تكون صادرة عن غير المتخصصين، علما بأن الوزارة تتابع بشكل مستمر جميع التحديثات والمستجدات الفنية والتشغيلية الصادرة عن شركات تصنيع الطائرات.

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بقلم عبده أبوغنيمة