مسلم: مصر الأكثر خبرة بالقضية الفلسطينية.. وإسرائيل أساءت لصورتها الوردية التي تصدرها للعالم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن إسرائيل أساءت للصورة الوردية التي كانت تحاول على مدار عقود رسمها؛ أو حتى الصورة التي كانت ترسمها أمريكا لها، وذلك بعد ارتكابها أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال والسيدات، مشيرا إلى أن هناك خسائر كبيرة بالنسبة للطرفين.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «DMC»، أن إسرائيل لم تحقق أهدافها من الحرب على قطاع غزة حتى الآن، والتي تتعلق بالتخلص من حماس واستراجاع الرهائن، وحتى قائد حماس الذي اغتالته إسرائيل كان خارج القطاع، وذلك على الرغم من سيطرتها ونفوذها في غزة.

وتابع، أن قوات الاحتلال لم تسطع استرجاع الرهائن حتى الآن، إذ إنهم قتلوا 3 رهائن وأخرجوا واحدا فقط، وباقي الرهائن استلمتهم من خلال الهدن الإنسانية، مشيرا إلى أن مصر لها دور محوري وفاعل في القضية الفلسطينية، إذ أنها الأكثر دراية وخبرة بكل الملفات المتعلقة بها.

وأشار «مسلم»، إلى أنه من الغريب تحدث الأمريكان عن اليوم الأول بعد الحرب على غزة، ولا ينظرون إلى ما يحدث في القطاع الآن، موضحا أن وجهة النظر المصرية في هذا الأمر تتمثل في كون الحكومة التي سوف يتم تشكيلها سواء تكنوقراط أو وحدة وطنية بتوافق «فلسطيني - فلسطيني» فليس من حق أحد التدخل في تشكيل الحكومة، وهذا ما أكده الرئيس أبو مازن اليوم لوزير الخارجية الأمريكي.

ويرى، أن ضمير العالم المتمثل في الشعوب وليس الحكومات منحاز للقضية الفلسطينية بشكل كبير، كما لم ينحاز لها من قبل، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول الغربية التي بدأت تعترف بدولة فلسطين مثل موقف أسبانيا الرائع وأيضا بلجيكا وغيرهما، موضحا أنه يوجد مظاهرات خرجت في العالم بأكمله من قبل الشعوب تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكل تلك الأمور دليل على كون ضمير العالم تحرك بصورة كبيرة، ومن المهم هو الضغط على الحكومات، فالحكومات تلعب على عامل الوقت.