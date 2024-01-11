«زراعة كفر الشيخ»: الشريط الساحلي بالمحافظة أنتج 100 ألف طن خضروات في 10 أيام

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، إن الشريط الساحلي الأخضر، وفر إنتاجية من محاصيل الخضروات المتنوعة على رأسها الطماطم، والبطاطس، والخيار، والكوسة، والباذنجان، بنحو 102 ألف طن في 10 أيام.

حصاد 1200 فدان بمحصول الكوسة اليوم

وأوضح «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اليوم سيبدأ عمليات حصاد محصول الكوسة الخضراء، في حقول الشريط الساحلي الأخضر بمحافظة كفر الشيخ، على مساحة 1200 فدان، وهو الأمر الذي يساعد في تخفيض الأسعار بسبب وفرة المعروض.

إنتاجية 13 طنا لفدان الكوسة

وأشار الدكتور «غربية»، وكيل زراعة كفر الشيخ، أن إنتاجية فدان الكوسة الخضراء، تصل لنحو 13 طن لكل فدان، لافتاً إلى أن تلك الإنتاجية تعد كبيرة للغاية، لأنها محاصيل يتم زراعتها في فاصل عروات شتوية.

يذكر أن الأراضي النزرعة بمحاصيل الخضروات في أراضي محافظة كفر الشيخ، تصل مساحتها إلى نحو 35 ألف فدان في عدة مراكز بالإقليم منها، البرلس، وبلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم.