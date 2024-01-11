حملات تموينية على أسواق ومخابز الإسكندرية لضبط المخالفين

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بمديرية تموين الإسكندرية، إن إدارات التموين الفرعية تشن حملات مستمرة يومياً على الأسواق، وأصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق والمخابز البلدية.

ضبط مواد غذاىية منتهية الصلاحية

وأشار «القلش» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه بناء على ذلك قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية على الأسواق و المخابز البلدية و التى أسفرت عن التالي:

- تحرير محضر حيازة وبيع وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية من خلال التاريخ المدون علي العبوات وتم مصادره الكميات الآتية:

- التحفظ على 98 علبة مواد غذائية متنوعة «جيلي بسكويت شيكولاتة زبادى لبن»

- تحرر محضر تجميع سولار لدي محطة تموين سيارات وتم التحفظ على كمية 798 لتر سولار.

- تحرير محضرين توقف لعدد 2 بدال تمويني عن العمل بدون إذن مسبق من التموين

- تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.

- تحرير محضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الفنية.

- تحرير محضر عدم وجود لوحه إعلان عن البيانات خارج المخبز.

- تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.