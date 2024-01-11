أقدم منطقة أثرية في أسوان.. ماذا تعرف عن «عمدا»؟

تحظى مدينة أسوان بمكانة أثرية كبيرة، ما يجعلها وجهة مغرية للسياح من مختلف أنحاء العالم في فصل الشتاء بالاستمتاع بجوها الدافئ، ويزداد عدد الزائرين في إجازة منتصف العام.

وتعد منطقة عمدا الأثرية الواقعة على بعد كيلو مترات جنوبي أسوان واحدة من أهم الأماكن التي تجذب الزوار إليها كما أنها من أقدم المناطق الأثرية في النوبة، وتمثل فرصة للتعرف على تاريخ وحضارة مصر وتراثها الغني.

وترصد «الوطن» معلومات عن منطقة عمدا، أقدم المناطق الأثرية في النوبة وأسعار تذاكر دخولها وفقا للباحثة الأثرية يسرا محمد.

1. تعد منطقة عمدا من أقدم المناطق الأثرية في النوبة ونقلت الآثار بواسطة بعثة فرنسية عام 1962 .

2. المعبد الأثري الأهم في عمدا الجديدة هو معبد عمدا، وهو واحد من أقدم المعابد المصرية في النوبة.

3. المعبد بني في عصور تحتمس الثالث وأمنحتب الثاني، وهو مكرس للمعبود آمون.

4. تم ترميم المعبد في عهد الملك سيتي الأول وتحويله إلى كنيسة في الفترة المسيحية المبكرة.

5. معبد عمدا يحتوي على نقوش تسجل انتصارات الملوك المصريين وتعكس السيادة المصرية على الحدود الجنوبية.

6. يوجد بها معبد الدر ويعود لعصر الملك رمسيس الثاني.

7. معبد الدر كان مكرسًا لعدة آلهة بما في ذلك رع حور أختي وآمون رع وبتاح.

8. من ضمن آثار منطقة عمدا مقبرة بنوت وهي المقبرة الوحيدة التي تم إنقاذها من مقابر جبانة عنبة في النوبة السفلى.

9. تم نقل مقبرة بنوت إلى مكانها الحالي على بعد 40 كم من موقعها الأصلي.

10. بنوت كان نائب الملك في النوبة السفلى أثناء حكم الملك رمسيس السادس.

11. جدران مقبرة بنوت مزينة بفصول من كتاب الموتى ومناظر تصور تعبد بنوت وزوجته لبعض المعبودات المحلية.

12. تحتوي مقبرة بنوت أيضًا على منظر يصور بنوت وهو يقدم العطايا لتمثال الملك رمسيس السادس بمعبد عمدا.

13. تم تجديد معبد عمدا في عهد الملك سيتي الأول.

14. النقوش في معبد عمدا تعد من النقوش الأثرية المحفوظة بشكل جيد.

15. المعابد في عمدا الجديدة تعكس الأهمية الاستراتيجية للمنطقة والسيادة المصرية على الحدود الجنوبية.

أسعار تذاكر دخول منطقة عمدا الأثرية وفقا لما حددته وزارة السياحة والآثار.

- 10 جنيهات للمصريين من غير الطلاب.

-5 جنيهات للطلاب والطالبات المصريين.

-70 جنيها للزائرين الأجانب.

-35 جنيها للطلاب والطالبات الأجانب.