قصر ثقافة أبو قرقاص يقدم عرضا مسرحيا للأطفال عن التفكك الأسري

نظمت الوحدة المحلية لقرية بني موسى بمحافظة المنيا، بالتعاون مع قصر ثقافة أبو قرقاص، عرضًا مسرحيًا للأطفال بعنوان «عفركوش».

عرض عن التفكك الأسري بشكل مبسط

يأتي العرض المسرحي ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتنمية الريف المصري، وبناء على تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبتوجيهات تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص.

تناول العرض المسرحي قضية التفكك الأسري بشكل مبسط وكوميدي ليناسب الأطفال، حيث تدور أحداث المسرحية حول «عفركوش»، وهو طفل يعيش في أسرة مفككة، ويعاني من الوحدة والحرمان.

أهمية الأسرة والحب والتواصل

يسافر «عفركوش» في رحلة عبر محافظات مصر المختلفة، ليتعرف على عادات وتقاليد كل محافظة، ويكتشف أهمية الأسرة والحب والتواصل بين أفرادها.

قام ببطولة العرض المسرحي الفنان عادل الكومى، ومدثر إبراهيم، ومحمد خليل، وهتا سعيد، وحمزة عبدالله، ومحمود الصغير، ومحمود فراج، ولينا خميس.

أما عن فريق العمل الفني، فقد ضم الاستعراضات أشرف فؤاد، والديكور مجدى ونس، والملابس إيمان الشيخ، والمادة الفيلمية محمد الجباس، والأشعار أيمن النمر، والألحان إيهاب حمدى، والعرض من تأليف عيسى جمال، ومن إخراج عادل الكومى.