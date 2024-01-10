«صحة المنيا»: تقديم خدمات طبية بالمجان داخل 11 دار أيتام

قدمت مديرية الصحة بالمنيا، خدمات طبية شاملة لـ120 طالبًا وطالبة داخل دور الأيتام على مستوى المحافظة.

وقالت الدكتورة خلود محمود، مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالمنيا، إن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، ورعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

الكشف عن الأمراض المزمنة

وأضافت أن المبادرة شملت إجراء فحص طبي شامل للطلاب، والكشف عن الأمراض المزمنة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى علاج إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تنفيذ 13 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي بموضوعات مختلفة، منها التغذية السليمة، والنظافة الشخصية، وتنظيم الأسرة، ومخاطر التدخين.

تقديم الخدمات العلاجية لأطفال

وأشادت الدكتورة خلود محمود بتعاون القائمين على دور الأيتام، وحرصهم على رعاية أبنائهم، كما أكدت على استمرار مديرية الصحة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأطفال دور الأيتام.

جدير بالذكر أن تلك المبادرة تستهدف تقديم خدمات طبية شاملة للأطفال من دور الأيتام على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الوقاية من الأمراض، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.