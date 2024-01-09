«صحة قنا» تنظم ندوات حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لليوم الثاني

قدمت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة في قنا، لليوم الثاني على التوالي، التوعية والتثقيف حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد كبير من أئمة المساجد والكنائس، وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي تجاه القضية السكانية وأهمية التصدي للكثافة السكانية من خلال العرض العلمي للجوانب المختلفة لتلك القضية الهامة.

وأوضح الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الندوة حضرها الدكتور خالد عاطف خالد مدير عام التخطيط السكاني بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة، والدكتورة فاطمة فكري مسؤول العيادات المتنقلة، والدكتور أحمد عسران مدير مشروع جون سنو والدكتور عبدالله مدير وحدة الإرشاد الديني بالأوقاف، والقس خالد رئيس الكنيسة الإنجيلية بقنا، مصطفى ممدوح مدير وحدة التواصل الاجتماعي وتغيير السلوك بهيئة جون سنو، ومجموعة كبيرة من الأئمة من إدارة الأوقاف والكنيسة ومسؤولي إعلام تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية.

تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة

وقال «يحيى» إن الورشة ناقشت عرضا لمشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والذي يهدف لمناقشة أثر الزيادة السكانية علي البيئة ومكونات المجتمع المختلفة، مضيفا أنه تطرق لعرض أهمية المُباعدة بين الولادات بفترات كافية حتى يحظى كل طفل بالرعاية الأسرية والمجتمعية اللازمة، بالإضافة لأهمية نشر ثقافة تنظيم الأسرة من خلال دعاة المساجد والكنائس المختلفة بالمحافظة، وضرورة وصول الرسالة الصحيحة للمواطنين حول الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات ومدى فاعلية تلك الوسائل وسهولة استخدامها.

توفير وسائل تنظيم الأسرة

وأشارت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة، إلى أن وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها من خلال التثقيف الصحي للمواطنين والتوعية المبنية على أسس علمية بالوحدات الصحية والمستشفيات، مؤكدة توافر كافة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمترددات من السيدات.