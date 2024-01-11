مفاجأة تكشف كذب الإعلام الإسرائيلي.. أرقام القتلى لم تتغير منذ شهرين (صور)

بالرغم من الإعلان باستمرار عن مقتل عدد من جنود جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن وسائل إعلامها تتنفس الكذب حيث تعرض إحصائيات مغلوطة مع اقتراب مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها أمام محكمة العدل الدولية.

رقم لا يتغير

وكشف موقع i24new، الإسرائيلي الذي ينشر أخباره بـ3 لغات رئيسية وهي الإنجليزية والفرنسية والعربية عن عدد منشور في الوقع يكتب أرقام الإصابات والقتلى والمحتجزين، وعدد الأيام التي تمر منذ بداية الحرب في يوم السابع من أكتوبر، ولكن اللافت أن هناك رقمًا لا يتغير، وهو رقم عدد قتلى إسرائيل على يد الفصائل الفلسطينية، والذي لم يتغير عن 1200 شخص على الرغم من وفاة المجندين باستمرار منذ الغزو البري من قبل الجيش الإسرائيلي لغزة الذي بدأ نهاية أكتوبر.

ما هي الأعداد التي تتغير؟

ويرصد العداد زيادة في أيام الحرب التي تمر وأعداد المصابين في مستشفيات دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأعداد المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، أما أعداد القتلى فهي ثابتة يوميًا ولا تتغير منذ فترة كبيرة عندما تبنت إسرائيل أن أعداد القتلى وصلت لـ1200 فقط، يوم 11 نوفمبر 2023، أي منذ شهرين، ومن حينها لا يتم تسجيل أي زيادة في ظل تعتيم إعلامي تنفذه إسرائيل في ظل حرب معنوية تعيشها دولة الاحتلال، ونجاح الفصائل الفلسطينية في تسجيل الخسائر التي تكبدها لإسرائيل وهو ما وضع الجيش الإسرائيلي في حرج أمام المواطنين الذين يرون جنودهم يقتلون رغم ادعاءات السلطات بأنها تحقق انتصار على أرض الواقع.

أحدث إحصائيات الجيش الإسرائيلي

وحول أحدث بيانات الجيش الإسرائيلي الخاصة بالقتلى، ذكرت البيانات أن 9 ضباط وجنود قتلوا وأصيب آخرون في هجومين منفصلين خلال معارك بقطاع غزة في الـ24 ساعة الماضية، بجانب تفجير شاحنة على يد الفصائل مما أدى لمقتل جندي إسرائيلي، فيما مات الرقيب ستاف بيشا في لواء جفعاتي بسكتة قلبية.