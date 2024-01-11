في ذكرى ميلاد مصطفى درويش.. حكاية عمل فني شارك فيه ولم يشاهده

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان مصطفى درويش والذي رحل عن عالمنا في مايو 2023 إثر إصابتة بسكتة قلبية، خلال تصوير فيلمة شماريخ الذي توفى قبل انتهاء تصويره.

تفاصيل فيلم شماريخ

ورحل عن عالمنا مصطفي درويش قبل اكتمال مشاهدة في فيلم شماريخ للمخرج عمرو سلامة، حيث جاء ترشيحة للفيلم من صديقة آسر ياسين بعد نجاحهم سويا في مسلسل «بـ100 وش»

وكشف المخرج عمرو سلامة خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي تفاصيل التعامل مع أزمة وفاة درويش قبل انتهاء تصوير الفيلم قائلا: «تعرفت على مصطفى درويش في فيلم شماريخ، حيث انضم من ترشيح من آسر ياسين، الذي تربطهم كيميا وعلاقة صداقة قوية، وعقب علمي بوفاة درويش انتظرت أسبوعين ولم اسمح لنفسي حتي التفكير في التصرف بمشاهدة المتبقية في الفيلم وبعدها قررت ابقاء مشاهده تكريما له وتدارك عدم وجوده باستخدام المونتاج».

أبطال فيلم «شماريخ»

شماريخ كان آخر عمل فني يظهر فيه الراحل مصطفي درويش وشارك في بطولة عدد من نجوم الفن ابرزهم آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وحقق الفيلم ايرادات عالية في شباك التذاكر وقت طرحة بدور العرض.