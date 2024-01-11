«النقل الدولي واللوجستيات»: تطوير منظومة النقل يحول مصر إلى مركز تجارة عالمي

حددت وزارة النقل، مستهدفات عدة في 2024 - 2030، في إطار التطوير الشامل سواء للسكك الحديدية أو المواني البرية والجافة والبحرية أو الطرق والكباري، وفق المواصفات والمعايير العالمية، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وقالت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، إنّ المستهدفات ستحقّق نقلة نوعية في ملف النقل في مصر، وتحقق رؤية أن تكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، خاصة أنّها تشتمل على الربط بين مختلف الوسائل كالسكة الحديد والمواني والطرق.

وأكدت في تصريحات لـ«الوطن» أنّ المستهدفات اشتملت على مختلف محاور منظومة النقل لتطويرها، خاصة أنّ هذه المنظومات عانت في السنوات الماضية من عدم التطوير، مؤكدة أنّ التطوير يجرى بأيادٍ مصرية وبالتنسيق مع شركات عالمية رائدة في كل تخصص.

أبرز المستهدفات من تطوير قطاع النقل

- التركيز على النقل متعدد الوسائط.

- رفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحري في نقل البضائع إلى 90% بحلول عام 2030.

- تطوير كل المزلقانات بإجمالي 1120 مزلقانًا على مستوى الجمهورية.

- تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة.

- تشجيع مساهمة النقل النهري في نقل البضائع إلى ما لا يقل عن 5% من جملة حجم النقل.

أسطول النقل البحري

- زيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة.

- تقدم مصر في مؤشر الربط بين شبكة الطرق إلى المرتبة الـ20 عالميًا في عام 2030.

- استهداف توفير 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية.

- إنجاز مشروع القطار فائق السرعة لربط جميع أنحاء الجمهورية بوسائل النقل اللائقة والمستدامة.

- وصول ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء مواني الحاويات لعام 2030.

- تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المراتب العشرة الأولى في 2030.