مواعيد قطارات الصعيد المتجهة إلى القاهرة اليوم.. اعرفها

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواعيد الكاملة لقطارات الصعيد المتجهة إلى القاهرة، موضحة أن عملية تطوير القطارات لا تزال مستمرة، لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، سواء من خلال تطوير عربات القطارات أو تجديد نُظم الإشارات، فضلاً عن إنشاء كبارٍ علوية أعلى المزلقانات لإلغائها.

مواعيد القطارات على خط «أسوان - القاهرة»

- قطار رقم 2011 «أسوان- القاهرة»:

* وقت القيام: 5:15 صباحاً

*وقت الوصول: 6:00 مساءً.

- قطار رقم 981:

* وقت القيام: 5:30 صباحاً

*وقت الوصول: 7:35 مساءً

- قطار رقم 983

* وقت القيام: 7:30 صباحاً

*وقت الوصول:9:40 مساءً

- قطار رقم 2013:

* وقت القيام: 2:30 مساءً

*وقت الوصول: 3:05 صباحاً

- قطار رقم 2007:

* وقت القيام: 3:15 مساءً

*وقت الوصول: 4:05 صباحاً

مواعيد القطارات على خط «الأقصر- القاهرة»

- قطار رقم 997:

* وقت القيام: 12:05 صباحاً

*وقت الوصول: 9:50 صباحاً

- قطار رقم 89

* وقت القيام: 12:35 صباحاً

*وقت الوصول: 11 صباحاً

- قطار رقم 989

* وقت القيام: 2:15 صباحاً

*وقت الوصول: 11:35 صباحاً

- قطار رقم 987

* وقت القيام: 4:50 صباحاً

*وقت الوصول: 3:35 مساءا

مواعيد القطارات على خط «قنا- القاهرة»

- قطار رقم 997

* وقت القيام: 1:00 صباحاً

*وقت الوصول: 9:50 صباحاً

- قطار رقم 89

* وقت القيام: 1:40 صباحاً

*وقت الوصول: 11:00 صباحاً

- قطار رقم 989

* وقت القيام: 3:05 صباحاً

*وقت الوصول: 11:35 صباحاً

مواعيد القطارات على خط «سوهاج- القاهرة»

- قطار رقم 185

* وقت القيام: 12:05 صباحاً

*وقت الوصول: 8:40 صباحاً

- قطار رقم 2009

* وقت القيام: 12:35 صباحاً

*وقت الوصول: 6:40 صباحاً

- قطار رقم 2031

* وقت القيام: 12:45 صباحاً

*وقت الوصول:6:50 صباحاً

مواعيد القطارات على خط «أسيوط - القاهرة»

- قطار رقم 977

* وقت القيام: 12:10 صباحاً

*وقت الوصول: 5:00 صباحاً

- قطار رقم 1903

* وقت القيام: 1:05 صباحاً

*وقت الوصول: 5:50 صباحاً

مواعيد القطارات على خط «المنيا- القاهرة»

- قطار رقم 2007

* وقت القيام: 1:05 صباحاً

*وقت الوصول: 4:05 صباحاً

- قطار رقم 2015

* وقت القيام: 1:20 صباحاً

*وقت الوصول: 4:20 صباحاً

- قطار رقم 977

* وقت القيام: 1:55 صباحاً

*وقت الوصول: 5:00 صباحاً

قطارات يمكن حجزها من خلال ماكينات الحجز الإلكترونية

- قطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية

- قطارات VIP بالوجه البحري أرقام «905 - 917 - 906 -916».