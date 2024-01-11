3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال ساعات قليلة.. «الأرصاد» تحذّر من طقس اليوم

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال ساعات قليلة

وأضافت هيئة الأرصاد أنّه من المتوقع أن يكون هناك 3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال ساعات قليلة، أولها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن الظاهرة الجوية الثانية، يُتوقع أن تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ظاهرة جوية أخرى وهي اضطراب حركة الملاحة البحرية، ليؤثر ذلك على ارتفاع الموج ليتجاوز 3 متر.

ما سبب الشعور ببرودة الطقس؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّ السبب الأساسي في الشعور ببرودة الطقس هو نشاط الرياح على الأنحاء كافة، لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة كما يلي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 21 درجة مئوية.