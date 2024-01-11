حالة الطقس اليوم.. أمطار تضرب 17 محافظة ونشاط للرياح واضطراب الملاحة

تشهد حالة الطقس، اليوم الخميس، اضطرابًا محلوظا، إذ يستمر سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة على 17 محافظة، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة، ونشاط حركة الرياح التي تزيد الإحساس بالبرودة، إضافة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، فضلًا عن الظواهر الجوية المتوقعة على كل الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ طقس اليوم يكون مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلا للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويتحول ليلًا إلى شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تشهد المزروعات في محافظات الوادي الجديد، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، تكون الصقيع خلال الصباح بسبب شدة البرودة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتضرب أمطار متفاوتة الشدة 17 محافظة اليوم، إذ تتراوح بين بسيطة ومتوسطة والتي جاءت كالآتي:

- سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدود 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتحديدا على كل من الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومطروح، ودمياط، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، والدقهلية.

- سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، وتشمل محافظات الإسماعيلية، والشرقية، وبورسعيد، وشمال سيناء، والسويس، وجنوب سيناء، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

اضطراب حركة الملاحة

وتشهد أغلب المحافظات، نشاطًا في حركة الرياح على فترات متقطعة، متسببةً في زيادة الإحساس بالبرودة، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50 وحتى 70 كم/س، فضلًا عن ارتفاع الأمواج من 2:30 إلى 3.5 م.

درجة الحرارة اليوم في جميع المحافظات

وتسجل درجة الحرارة اليوم في جميع المحافظات كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 5.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

الطقس في الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة، استمرار الاضطراب في الأحوال الجوية، بدءًا من اليوم الخميس وحتى الإثنين 15 يناير الجاري، إذ يستمر سقوط الأمطار متفاوتة الشدة التي تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة على العديد من المناطق، فضلًا عن نشاط الرياح على البحر المتوسط واضطراب حركة الملاحة.