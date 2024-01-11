«رياضة كفر الشيخ»: زيادة عدد فصول محو الأمية بمراكز الشباب

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، وضع خطة موسعة لزيادة عدد فصول محو الأمية داخل مراكز شباب المحافظة، وفقاً لبروتوكول «المصريون يتعلمون»، والمبرم بين وزارة الشباب والرياضة، من جانب، وهيئة تعليم الكبار من جانب آخر، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

دور مراكز الشباب لتعليم الكبار

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن مديرية الشباب والرياضة تُولي اهتماما كبيرا بملف «المصريون يتعلمون»، كونه مشروع وطني قومي، مشيرًا إلى تحقيق نسب عالية في المشاركة من قبل أفراد الأسرة المصرية بمراكز الشباب، الأمر الذى يثبت دور مراكز الشباب الفعال في القضاء على الأمية وقيامها بدورها كمراكز خدمة مجتمعية.

زيادة عدد فصول محو الأمية بمراكز الشباب

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ بزيادة عدد الفصول بمراكز الشباب، وفتح فصل علي الأقل بكل مركز و متابعة امتحانات دورة يناير 2024.