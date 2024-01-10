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انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في كفر الشيخ غدا

كتب:

خير الله فؤاد
11:29 م | الأربعاء 10 يناير 2024
صورة ديوان عام محافظة كفر الشيخ

صورة ديوان عام محافظة كفر الشيخ

تنطلق، صباح غد الخميس، امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، وسط إجراءات احترازية مشددة.

امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى في كفر الشيخ

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، في بيان، انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في محافظة كفر الشيخ غدا، حيث يؤدي طلاب الصفين الامتحان في مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف،  ثم امتحان مادة الحاسب الآلي من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشر.

توفير سبل الراحة للطلاب خلال الامتحانات 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى توفير كل سبل الراحة والأمان للطلاب خلال أداء الامتحانات للصفين الأول والثاني الإعدادي غداً الخميس، من نظافة الفصول، وتوفير خدمات طبية حال طلب ذلك، علاوة على تسكين كل المراقبين كل في مدرسته، لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بهدف متابعة سير عمليات الامتحانات والعمل علي تذليل أي عراقيل قد تحدث.

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بقلم خير الله فؤاد