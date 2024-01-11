ثبات سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-1-2024 في البنوك

ثبات سعري كبير شهده سعر صرف الريال السعودي اليوم الخميس 11-1-2024 في البنوك أمام الجنيه المصري، إذ يشهد الريال السعودي ثباتًا منذ ختام تعاملات شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن في البنوك.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم بالبنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع، وفقا لما أُعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 11-1-2024 في البنوك المصرية، والتي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه شراءً و 8.22 جنيه بيعا.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- يبلغ سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم داخل بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- يسجل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الخميس داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء أما سعر البيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

- أما سعر الريال السعودي اليوم الخميس في بنك القاهرة يصل إلى 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.