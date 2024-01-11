أسعار الفاكهة في المحلات اليوم الخميس 11-1-2024

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 11-1-2024 بمختلف الأسواق، استقرارا نسبيا، حيث يهتم المواطنون بمتابعة سعر الكيلو من مختلف الأنواع.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة، بحسب ما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 11-1-2024 بالأسواق، كما يلي.

- سعر الموز البلدي: الكيلو بـ10 جنيهات.

- سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ35 جنيهًا.

- سعر الخوخ: الكيلو بـ40 جنيهًا.

- سعر البرقوق: الكيلو بـ30 جنيها.

- سعر الموز المستورد: الكيلو بـ27 جنيها.

- سعر الكيوي: الكرتونة بـ85 جنيها.

- سعر الكنتالوب: الكيلو بـ8 جنيهًا.

- سعر الكاكا: الكيلو بـ26 جنيهًا.

- سعر العنب المستورد: الكيلو بـ40 جنيهًا.

- سعر الجريب الفروت: الكيلو بـ5 جنيهًا.

- سعر التفاح الجولدن: الكيلو بـ35 جنيهًا.