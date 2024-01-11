«تحيا مصر» بميناء الإسكندرية تستقبل سفينة حاويات عملاقة.. طولها 366 مترا

أعلنت وزارة النقل استقبال محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية سفينة الحاويات العملاقة «CMA CGM NEVADA»، وهي أكبر سفينة حاويات تم استقبالها بميناء الإسكندرية حتى الآن حيث يبلغ طولها 366 مترا وعرضها 48 مترا، وغاطس يصل إلى 15 مترًا، وحمولتها الكلية 150 ألف طن بما يعادل 12 ألف حاوية مكافأة.

تطور أعمال التشغيل بالمحطة

وستتداول بالمحطة 1530 حاوية، ووفق تقرير وزارة النقل، فإن أكبر السفن التي دخلت المحطة قبل السفينة الجديدة كانت أطوالها تصل إلى 335 مترا، وحمولتها الكلية 10 آلاف حاوية مكافأة، ما يجسد تطور أعمال التشغيل بالمحطة وقدرتها على استيعاب أحجام أكبر من السفن.

وأكدت الوزارة أنّ دخول هذه السفن العملاقة بالمحطة يسهم في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وجعل المحطة مركزًا رئيسيًا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول نحو 35%.

وفور تلقي الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الإخطار بأنّه من المخطط للسفينة العملاقة «NEVADA» الرسو بالميناء، واتخذت كل الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة حيث تم دراسة تخطيط التراكي، وتأكيد أنّ ميناء الإسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.

تقديم وسائل الدعم الفني والتشغيلي

وتابعت قيادات وزارة النقل مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ورئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض قيام إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسير تراكي السفينة العملاقة «NEVADA»، وتقديم كل وسائل الدعم الفني والتشغيلي في أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الإرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الاحترافية والكفاءة.

واتخذت الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصولها إلى نطاق الميناء مرورًا بالممر الملاحي ووصولًا إلى تراكيها ورباطها وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي على الرغم من الظروف الجومائية المضطربة، ومن المخطط لها أن تستكمل رحلتها بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية إلى ميناء كوبر بسلوفينيا.