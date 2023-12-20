«النقل» تنشر فيديو عن نظام التسجيل المسبق للشاحنات في محطة تحيا مصر

نشرت وزارة النقل فيديو خاص عن نظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة تحيا مصر متعدد الأغراض في ميناء الإسكندرية، والذي يساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة، لأن وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر.

المحطة تعتبر من أهم المشروعات

وأكدت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، إذ تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) ، قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.

وتشتمل المحطة على أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا، ما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، إذ أن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.

وأشار إلى أنها تعمل بها أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95%، والذي بدوره يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.