«النقل»: محطة تحيا مصر تستقبل ما يزيد على 190 سفينة منذ بداية التشغيل

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن تفاصيل اجتماع أعمال الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، موضحاً أخر مستجدات الأداء المالي للشركة، ومنظومة تكنولوجيا المعلومات التي تدار بها محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، وكذلك كل ما يتعلق بتدبير المعدات، والتوظيف والعمالة وأداء المحطة حتى الآن، بالإضافة إلى استعراض الموقف التشغيلي للمحطة ومعدلات الأداء تم التعاقد مع 6 خطوط ملاحية عالمية مختلفة، وتم استقبال ما يزيد على 190 سفينة منذ بداية التشغيل التجريبي للمحطة وحتى الآن.

وأشار التقرير إلى نجاح الشركة في المساهمة في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وجعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالى 35% مما ساهم في فتح باب المنافسة لتجارة الترانزيت في الميناء، وحيث تقوم الشركة حاليا باتخاذ كافة الاليات والإجراءات الخاصة باستصدار نظام جمركي خاص بالمحطة لمساعدة الشركات العالمية بأن تكون المحطة مركزا رئيسيا لتداول وتوزيع بضائعها وهو ما سيجلب نوعية جديدة من البضائع على سوق النقل المصري.

إنهاء أعمال ربط المحطة بالميناء الجاف

ويجري حاليا إنهاء أعمال ربط المحطة بالميناء الجاف في 6 أكتوبر بالسكك الحديدية وكذلك تم استعراض الخطط المستقبلية للمحطة حيث أوضح رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض اللواء عبد القادر درويش، أنه بناء على أحجام التداول يتم التجهيز لشراء أوناش ومعدات جديدة.

واعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة، كما صدقت على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي للشركة.

تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر

وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، وتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية، مضيفا أن الدولة تعكف على تحويل المواني المصرية إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط ، مضيفا ان أكبر خطوط الملاحة العالمية تعمل في المواني المصرية.