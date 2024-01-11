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وكيل «تعليم المنوفية»: 10 غرف عمليات لمتابعة امتحانات أولى ثانوي

كتب:

عصام علم الدين
09:46 ص | الخميس 11 يناير 2024
امتحانات الصف الأول الثانوي _ارشيفية

امتحانات الصف الأول الثانوي _ارشيفية

أكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بدء امتحان الصف الأول الثانوي في الساعة الثامنة والنصف دون أي مشكلات في جميع المدارس بالمحافظة على أن ينتهي في الساعة الحادية عشرة صباحا.

10 استعدادات لامتحان الصف الأول الثانوي 

وتابع لـ«الوطن» أن هناك غرفة عمليات رئيسية في مديرية التربية والتعليم بشبين الكوم، مع وجود 10 غرف عمليات أخرى في جميع مراكز المحافظة لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، مشيرا إلى أنه في حالة وجود بلاغ أو شكوى يتم التحرك الفوري لها.

امتحانات تابلت وورقي

وأكمل وكيل التربية والتعليم بالمنوفية، أن هناك بعض الطلاب يؤدون الامتحانات عن طريق جهاز التابلت بينما البعض الآخر يؤدون الامتحان ورقيا لعدم استلامهم الجهاز أو لعدم توافر شبكة الإنترنت، موضحا أن هناك فترتين صباحية ومسائية لأداء الامتحانات.

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بقلم عصام علم الدين