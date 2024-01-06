انخفاض أسعار السمك اليوم بسوق العبور.. اعرف الكيلو بكام

شهدت ‎أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاضا ملحوظا الأمر الذي أدى بدوره إلى خفض السعر على المستهلك الأخير في الأسواق المحلية، بسبب توافر جميع الأنواع بشكل جيد، وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية للسوق.

‎أسعار السمك اليوم بسوق العبور

تراجعت أسعار السمك اليوم بسوق العبور، إذ انخفض سعر السمك البلطي الأسواني بنحو 2.24%، ليسجل متوسط سعر الكيلو في السوق نحو 60 جنيهًا.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، أسعار السمك اليوم بسوق العبور، كالتالي:

أسعار السمك البلطي اليوم

شهدت أسعار سمك الفيليه البلطي انخفاضا اليوم بنحو 12.28%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 200 جنيه.

تراجع سعر سمك الماكريل المجمد اليوم بنحو 12.79% وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 75 جنيها.

انخفض سعر السمك البربوني الممتاز اليوم بنحو 2.85%، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 75 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم في مصر

تراجع سعر سمك المكرونة الخليجي اليوم بنحو 2.97%، مسجلا متوسط سعر الكيلو نحو 75 جنيها.

انخفض سعر الجمبري الوسط، بنحو 0.7% مسجلا متوسط سعر الكيلو نحو 210 جنيهات.

تراجع سعر السمك القاروص اليوم بنحو 2.24% ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 142.5 جنيه.

وانخفض سعر سمك السردين المجمد اليوم بنحو 8.91%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 54.17 جنيه.