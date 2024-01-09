تراجع أسعار السمك اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في الأسواق.. «البلطي» نزل 3 جنيهات

تراجعت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في الأسواق المصرية بقيمة 3 جنيهات بالنسبة لكيلو البلطي، فيما انخفض السبيط 8 جنيهات، والجمبري انخفض 7 جنيهات، بسبب وفرة المعروض وضعف إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في الأسواق، والتي جاءت كما يلي:

سعر سمك البلطي

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي اليوم ما بين 60 و67 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو قشر البياض ما بين 75 و110 جنيهات.

أسعار السمك في مصر

- يتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 70 و110 جنيهات.

- بينما يتراوح سعر السبيط في الأسواق المصرية ما بين 195 و300 جنيه.

- سعر الكابوريا يتراوح ما بين 40 و 210 جنيهات.

- سعر كيلو الدنيس ما بين 90 و220 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الجمبري في مصر يتراوح ما بين 310 و 410 جنيهات.

سعر سمك البوري

- ويتراوح سعر البوري ما بين 90 و 150 جنيه.