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تراجع أسعار السمك اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في الأسواق.. «البلطي» نزل 3 جنيهات

كتب:

مريم حنفي
12:04 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
أسعار السمك اليوم

أسعار السمك اليوم

تراجعت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في الأسواق المصرية بقيمة 3 جنيهات بالنسبة لكيلو البلطي، فيما انخفض السبيط 8 جنيهات، والجمبري انخفض 7 جنيهات، بسبب  وفرة المعروض وضعف إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في الأسواق، والتي جاءت كما يلي: 

 

سعر سمك البلطي 

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي اليوم ما بين 60 و67 جنيه. 

- يتراوح سعر كيلو قشر البياض ما بين 75 و110 جنيهات. 

 

أسعار السمك في مصر 

- يتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 70 و110 جنيهات. 

- بينما يتراوح سعر السبيط في الأسواق المصرية ما بين 195 و300 جنيه. 

- سعر الكابوريا يتراوح ما بين 40 و 210 جنيهات. 

-  سعر كيلو الدنيس ما بين 90 و220 جنيها. 

- وبالنسبة لسعر الجمبري في مصر يتراوح ما بين 310 و 410 جنيهات. 

 

سعر سمك البوري 

- ويتراوح سعر البوري ما بين 90 و 150 جنيه. 

 

 

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