تراجع أسعار السمك اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في الأسواق.. «البلطي» نزل 3 جنيهات
كتب:
مريم حنفي
12:04 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
أسعار السمك اليوم
تراجعت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في الأسواق المصرية بقيمة 3 جنيهات بالنسبة لكيلو البلطي، فيما انخفض السبيط 8 جنيهات، والجمبري انخفض 7 جنيهات، بسبب وفرة المعروض وضعف إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الثلاثاء 9-1-2024 في الأسواق، والتي جاءت كما يلي:
سعر سمك البلطي
- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي اليوم ما بين 60 و67 جنيه.
- يتراوح سعر كيلو قشر البياض ما بين 75 و110 جنيهات.
أسعار السمك في مصر
- يتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 70 و110 جنيهات.
- بينما يتراوح سعر السبيط في الأسواق المصرية ما بين 195 و300 جنيه.
- سعر الكابوريا يتراوح ما بين 40 و 210 جنيهات.
- سعر كيلو الدنيس ما بين 90 و220 جنيها.
- وبالنسبة لسعر الجمبري في مصر يتراوح ما بين 310 و 410 جنيهات.
سعر سمك البوري
- ويتراوح سعر البوري ما بين 90 و 150 جنيه.