انطلاق قافلة دعوية في 10 مساجد بمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ غدا

تطلق وزارة الأوقاف قافلة دعوية، غداً الجمعة، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، في 10 مساجد بمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ضمن 10 قوافل دعوية تطلقهم الوزارة على مستوى الجمهورية.

انطلاق قافلة دعوية بـ10 مساجد بمركز ومدينة بيلا

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ القافلة الدعوية الكُبرى تنطلق بـ10 مساجد بمركز ومدينة بيلا، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أسماء المساجد التي تنطلق بها القافلة الدعوية

وأوضح أنّ القافلة الدعوية تنطلق بمساجد «المرسي ببيلا، والتقوي بيبلا، والسلام ببيلا، والمعداوي ببيلا، وأبو فرحات ببيلا، وعبد الرحمن الرفاعي ببيلا، والتقوى بقرية إبشان، وسيدي عمر طلحة بقرية إبشان، والنور والرحمة بقرية إبشان، والكبير بقرية إبشان»، مشيراً إلى أنّه سيُشارك في القافلة هو والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير إدارة الإدارات بالمديرية، والشيخ عبد الوهاب سعد صالح، مدير عام إدارة أوقاف بيلا، وعدد من قيادات وأئمة وخطباء وزارة الأوقاف.