أسعار الخضراوات اليوم الخميس 11-1-2024 في الأسواق.. الطماطم بـ10 جنيهات

شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 11-1-2024 في الأسواق، استقرارا نسبيا، إذ سجل سعر البطاطس اليوم 10 جنيهات للكيلو الواحد، وتختلف الأسعار قليلاً من منطقة سكنية لأخرى.

وتستعرض «الوطن» سعر الخضروات اليوم، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الخضراوات اليوم

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم الخميس 11-1-2024 بالأسواق، كالآتي:

- سعر كيلو الطماطم: 10 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس: 15 جنيها.

- سعر كيلو الليمون البلدي: 18 جنيها.

- سعر كيلو البامية: 40 جنيها.

- سعر كيلو الملوخية: 15 جنيها.

- سعر كيلو ليمون أضاليا: 13 جنيها.

- سعر كيلو اللفت: 6 جنيهات.

- سعر كيلو الكوسة: 17 جنيها.

- سعر الكرنب «الواحدة»: 24 جنيها.

- سعر كيلو القلقاس: 21 جنيها.

- سعر القرنبيط «الواحدة»: 18 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الرومي: 15 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الحامي: 15 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء: 17 جنيها.

- سعر كيلو السبانخ: 15 جنيها.

- سعر كيلو الخيار الصوب: 14 جنيها.

- سعر كيلو الخبيزة: 8 جنيهات.

- سعر كيلو الجزر الأصفر: 14 جنيها.

- سعر كيلو البطاطا: 8 جنيهات.

- سعر كيلو البسلة: 29 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان عروس: 9 جنيهات.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي: 8 جنيهات.

- سعر كيلو الباذنجان الأبيض: 10 جنيهات.

- سعر كيلو البصل: 27 جنيها.