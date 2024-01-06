انخفاض أسعار البصل وعدد من الخضروات اليوم في الأسواق

سجلت أسعار البصل وبعض الخضراوات اليوم السبت 6 يناير 2024 في مصر، تراجعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية، حيث تتوفر جميع أنواع الخضراوات بشكل جيد في الأسواق، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البصل اليوم

تراجعت أسعار البصل اليوم السبت 6-1-2024، في مختلف الأسواق المصرية، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر البصل وعدد من الخضراوات اليوم، بحسب آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر البصل اليوم

انخفض سعر البصل اليوم السبت في الأسواق، بنحو 1.13%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 27.98 جنيه.

انخفض سعر البامية اليوم السبت في الأسواق، بنحو 16.55%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 34.85 جنيه.

انخفض سعر البطاطا اليوم السبت في الأسواق، بنحو 7.8%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 8.39 جنيه.

أسعار الخضراوات اليوم

انخفض سعر البسلة اليوم السبت في الأسواق، بنحو 3%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 28.67 جنيه.

انخفض سعر الفلفل الرومي اليوم السبت في الأسواق، بنحو 7.82%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 14.97 جنيه.

انخفض سعر الفاصوليا الخضراء اليوم السبت في الأسواق، بنحو 8.84%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 15.27 جنيه.