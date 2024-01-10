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تراجع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 10-1-2024 في الأسواق

كتب:

مريم حنفي
09:06 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

تواصل أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 10-1-2024 تراجعها المستمر  في الأسواق منذ بداية الأسبوع الجاري، وتختلف الأسعار حسب المحافظة والمنطقة، إذ انخفضت أسعار الطماطم اليوم بقيمة 3 جنيهات، فيما هبط سعر كيلو البطاطس بنحو جنيهين، أما سعر الموز البلدي انخفض 4 جنيهات ويرجع السبب الرئيسي لتلك الانخفاض إلى بدء العروة الشتوية، كما أنَّ هناك توقعات باستمرار انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء في الأسواق والتي جاءت كما يلي: 

أسعار الخضروات اليوم

- سعر كيلو الطماطم: 9 جنيهات. 

- سعر كيلو البطاطس: 12 جنيهًا. 

- سعر كيلو البصل: 21 جنيهًا. 

- سعر كيلو الكوسة: 14 جنيهًا.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء: 10 جنيهات. 

- سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي: 12 جنيهًا. 

- سعر كيلو الخيار البلدي: 11 جنيهًا. 

- سعر الفول الأخضر: 12 جنيهًا. 

أسعار الفاكهة اليوم 

- سعر كيلو البرتقال البلدي: 8 جنيهات. 

- سعر كيلو اليوسفي: 10 جنيهات. 

- سعر كيلو الليمون البلدي: 17 جنيهًا. 

- سعر كيلو التفاح: 25 جنيهًا. 

- سعر كيلو الجوافة: 16 جنيهًا.

- سعر كيلو الفراولة: 20 جنيهًا. 

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بقلم مريم حنفي