بأمر القانون.. تسهيلات جديدة للمواطنين على التصالح في مخالفات البناء

ينظم قانون التصالح في مخالفات البناء أوضاع المباني غير المقننة، وتصحيح أوضاع المخالفات الخاصة بالمباني، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء

ويقدم قانون التصالح في مخالفات البناء عدد من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين من أجل تشجيع المواطنين على التقدم لإجراءات التصالح بسهولة ويسر وتقنين أوضاعهم، وهى كالتالي:

- التأكد من توافر السلامة الإنشائية.

- إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان التصالح عليها محظورًا، وفقًا لبعض الضوابط.

- تحديد حدين أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.

- إتاحة إمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدة 5 سنوات.

- 3 سنوات من الـ5 سنوات لتقسيط التصالح في مخالفات البناء دون فوائد.

- في حالة السداد الفوري يتم منح نسبة تخفيض 25%.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، ومن المقرر قيام الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، تمهيدًا لتطبيقه على أرض الواقع.