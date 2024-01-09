رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المهندسين» تطرح رؤية النقابة في لائحة قانون التصالح بمخالفات البناء على «الإسكان»

كتب:

سهيلة هاني
12:15 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
وفد نقابي برئاسة المهندس طارق النبراوي

وفد نقابي برئاسة المهندس طارق النبراوي

التقى وفد نقابي برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، نفيسة محمد هاشم مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بوزارة الإسكان، بتكليف من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.

طرح رؤية النقابة في قانون التصالح

وشهد اللقاء طرح رؤية النقابة في قانون التصالح الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 187 لسنة 2023، إذ تلقت مستشار وزير الإسكان المقترحات، واعدة بدراستها والتنسيق مع نقابة المهندسين.

اقرأ المزيد:

نقيب المهندسين: 3 تيسيرات تنظيمية جديدة للاشتراك في مشروع العلاج

نقيب المهندسين يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

نقيب المهندسين: ندرس إلغاء شرط تحليل المخدرات من الترشح للانتخابات

نقيب المهندسين يعقد لقاء مفتوحا مع الأعضاء لمناقشة عدد من القضايا غدا

نقيب المهندسين يشيد بقرار إنشاء نقابة التكنولوجيين: تخصص مهم وحيوي

نقيب المهندسين يدلي بصوته في لجان الشروق

نقيب المهندسين يكشف بعض التعديلات على القانون الجديد

نقيب المهندسين: منع قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة من «جودة التعليم»

نقيب المهندسين: تعديلات قانون النقابة تكفل لها كل الإمكانات لتحقيق اهدافها
بقلم سهيلة هاني