«المهندسين» تطرح رؤية النقابة في لائحة قانون التصالح بمخالفات البناء على «الإسكان»

التقى وفد نقابي برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، نفيسة محمد هاشم مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بوزارة الإسكان، بتكليف من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.

طرح رؤية النقابة في قانون التصالح

وشهد اللقاء طرح رؤية النقابة في قانون التصالح الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 187 لسنة 2023، إذ تلقت مستشار وزير الإسكان المقترحات، واعدة بدراستها والتنسيق مع نقابة المهندسين.