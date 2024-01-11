افتتاح 4 مساجد في محافظة سوهاج غدا

صرح الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج ل«الوطن» بافتتاح 4 مساجد غدا الجمعة بمحافظة سوهاج في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله معنى ومبنى.

بينها مساجد صيانة إحلال وتجديد او مساجد جديدة بالجهود الذاتية، مع إقامة أمسيات وحلقات صلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ومقراة.

افتتاح 4 مساجد بسوهاج

والمساجد التي من المقرر افتتاحها هي:

- مسجد راتب باشا بقرية النغاميش بمركز دار السلام، التابع لإدارة أوقاف جنوب دار السلام بسوهاج، وسيحضر الافتتاح الدكتور، محمد حسني عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج و رئيس مجلس مدينة دار السلام المهندس محمد السيد عوض نائباً عن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ولفيف من علماء إدارة أوقاف جنوب دار السلام.

افتتاح مسجدين إحلال وتجديد

- افتتاح مسجد التقوى بالشواولة بمركز المنشأة بعد خطة الإحلال والتجديد وتم تكليف الشيخ، ياسر محمد عبداللاه بأداء خطبة الجمعة بالافتتاح.

- افتتاح مسجد النور المحمدي، بقرية آبار الملك بمركز أخميم بعد خطة الإحلال والتجديد وتم تكليف الشيخ، محمد خلف الله، مدير إدارة أخميم بأداء خطبة الجمعة به.

افتتاح مسجد صيانة

وسيتم افتتاح مسجد الشيخ عامر في نجع العرب بقرية الغريزات بمركز المراغة بإدارة غرب المراغة ضمن مساجد الصيانة وتم تكليف الشيخ، السيد أمين أحمد يعقوب ،مدير الإدارة بأداء خطبة الجمعة بالمسجد.