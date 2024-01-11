«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس.. هل يستمر انخفاض درجات الحرارة؟

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس مائل للبرودة على الأنحاء كافة، حيث توقّعت استمرار انخفاض درجات الحرارة في حالة الطقس على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون شديد البرودة في الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب الانحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وعن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم وغدا، يتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على جبال البحر الأحمر ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وبدءا من السبت المقبل وحتى الأحد، يُتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، وتكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى استمرار حالة انخفاض درجات الحرارة، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 18 والصغرى 10 درجات مئوية، وفي شمال الصعيد تصل العظمى إلى 18 والصغرى 5 درجات مئوية، لتكون منطقة شمال الصعيد هي الاكثر برودة في فترات الليل.