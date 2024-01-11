توفير 2485 فرصة عمل في الشرقية.. حد أدنى 3 آلاف و500 جنيه

قال أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية إنه تم توفير 2485 فرصة عمل لمواطني المحافظة على أن تكون الفرص متوفرة في شركات القطاع الخاص في المدن الصناعية بنطاق المحافظة مع حفظ حقوق العمال والموظفين.

2485 فرصة عمل بالشرقية بالمناطق الصناعية

وأوضح وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية في حديث خاص لـ«الوطن» أنه تم توفير 2485 فرصة للمؤهلين للحصول على وظائف والانخراط في سوق العمل بمحافظة الشرقية، مشيرا إلى أن الوظائف الخالية بالشرقية متاحة معظمها في المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان، بلبيس، الصالحية الجديدة والزقازيق.

الرواتب تبدأ من 3500 جنيه بوظائف القوى العاملة

وأشار إلى أن الوظائف المتاحة بمحافظة الشرقية في كافة التخصصات من بينها سائقين، عمال انتاج ومهندسين وعمال وغيرها من التخصصات المتوفرة للراغبين في فرصة عمل، موضحا أن الحد الأدنى للراتب يبدأ من 3 آلاف و500 جنيه، معلقا: «تم الإعلان عن الوظائف وبالفعل حظي البعض بالتقديم في الوظائف المتوفرة من بينهم ذوي الهمم ويتم المتابعة حتى استلام الوظائف وحتى اثناء العمل لحفظ حق العامل».

القوى العاملة بالشرقية ترعى حقوق العامل وتضمن تأميناته

وأكد وكيل وزارة القوى العاملة أن الوظائف المتوفرة بالشرقية تكون ضمن القطاع الخاص على ان يتم التأمين على العامل وتوفير كافة حقوقه مع توفير الرعاية الكاملة له ومتابعة الشركات وإلزامهم بتوفير كافة حقوق العمال، لافتا إلى ضرورة توجه العامل للمديرية قبل مقابلة الشركة أو المصنع محل العمل لتوجيهه للازم فعله.