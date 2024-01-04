بمجلس النواب.. محافظ سوهاج يناقش الرؤية الاستثمارية وتوفير فرص عمل للشباب

أعلنت محافظة سوهاج، مشاركة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في جلسة لجنة المشروعات بمجلس النواب المصري لمناقشة الرؤية الاستثمارية للمحافظة.

قال اللواء طارق الفقي محافظة سوهاج، إن الجلسة تناولت مناقشة الرؤية الاستثمارية والتنمية الصناعية، بمختلف مناطق المحافظة الصناعية، وما سيتم تقديمه من دعم للمحافظة في الفترة القادمة بمختلف المجالات لدفع عجلة التنمية بشتى أشكالها.

مشروعات محافظة سوهاج

وأضاف محافظ سوهاج، أن الاستثمارات في المحافظة تهدف للنهوض بحال المواطنين، بشكل مباشر بداية من البنية التحتية ما بين مشروعات قومية ومناطق صناعية، حيث نفذت مشروعات بالمحافظة وفرت فرص عمل للشباب.

حضور جلسة المشروعات

جاء ذلك بحضور النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وأعضاء مجلس النواب عن مراكز ومدينة محافظة سوهاج، و أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

كما شارك بالجلسة اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمد عبدالملك رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس رئيس قطاع الخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات، والدكتور محمد عبدالهادي مدير عام مكتب محافظ سوهاج، والدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعه سوهاج.