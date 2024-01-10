برلماني: تصدير العمالة المدربة يستهدف توفير فرص عمل للشباب تناسب خبراتهم

قال اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام لحزب المؤتمر، إن اتجاهات الحكومة لتصدير العمالة المدربة للخارج، يستهدف توفير فرص عمل للشباب المدربين على أحدث النظم في مختلف القطاعات، فيما يتوافق مع خبراتهم.

النظم التكنولوجية الحديثة

وأوضح «رسلان» في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الحكومة تعمل على التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مختلف المجالات، لتدريب وتأهيل الشباب على مختلف الوظائف، وفقا للنظم التكنولوجية الحديثة لرفع كفائتهم وتأهيلهم للعمل بالخارج.

وأكد الأمين العام لحزب المؤتمر، أن الدولة المصرية غنية بشبابها الواعي، الذي يعد ثروة قومية يجب استغلالها بشكل صحيح، لرفع مكانة الدولة من خلال تدريبهم على العمل والإنتاج، ومواكبة التطور العالمي لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار «رسلان» إلى أن الدولة تعمل على تدريب الشباب وتأهيلهم، من خلال المدارس التكنولوجية التطبيقية، التي تسهم في تخريج أجيال واعية قادرة على العمل والإنتاج بصورة صحيحة، ما يؤهلهم للالتحاق بالعمل في الخارج.

العمالة المصرية الفنية

وكان رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة إنجازات ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، بحضور مسؤولي عدد من الوزارات المعنية.