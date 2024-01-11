إيناس مكي في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» الأحد المقبل

في حلقة فنية خاصة من برنامج «واحد من الناس» في العاشرة مساء الأحد المقبل، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة إيناس مكي والتي تكشف عن أسرار حياتها الشخصية والفنية وتكشف أسرار غيابها عن الساحة الفنية .

إيناس مكي تتحدث عن عودتها للسينما بعد غياب 7 سنين

وأيضاً تتحدث عن عودتها من خلال فيلمها الجديد «اتنين للايجار»، وعودتها للسينما بعد غياب 7 سنين، وأيضاً عودتها للدراما من خلال مسلسل قسمتي ونصيبك ومسلسل الواد سيد الشحات.

كما تتحدث عن والدها وعلاقتها به ووالدتها وشقيقها الفنان احمد مكي وعلاقتها به، وأسباب عدم مشاركتها معه في العديد من الأعمال الفنية باستثناء فيلم الحاسة السابعة، كما تتحدث عن الحب في حياتها والزواج.

وتتناول الحلقة الحديث عن أبرز أعمالها الفنية مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» ونجاحه ونجاح شخصيتها وأيضًا مشاركتها بفيلم «هالو أمريكا» و«أمير الظلام» مع الزعيم عادل إمام وأيضاً أعمالها بالمسرح.

موعد عرض برنامج «واحد من الناس»

يُذاع برنامج «واحد من الناس» في العاشرة مساء الأحد المقبل على قناة الحياة.