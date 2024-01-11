10 أصناف من الفاكهة والخضروات تزرع في المنوفية خلال الشتاء.. تعرف عليها

تمتاز أراضي المنوفية بزراعة 10 أنواع من الفواكه والخضروات في فصل الشتاء، حيث يتم زراعتها على عدد من الأفدنة بالتوازي مع زراعة القمح.

قال الدكتور عصام عاطف مدير إدارة الإرشاد الزراعي في المنوفية، أنه يوجد 10 أنواع من الفاكهة والخضروات تزرع في هذا الوقت من العام وهي «البرتقال والبطاطس والفاصوليا والبسلة والكرنب والكوسة والقلقاس والجزر والفراولة والفول البلدي».

زراعات المنوفية في الشتاء تعرف عليها

وتابع «عاطف»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يوجد العديد من الفاكهة والخضروات الجاري زراعتها وحصادها تتخطى الـ10 أصناف السابق ذكرهم ولكن ليست مزروعة بمساحات واسعة، مشيرا إلى أنه من المقرر حصاد محصول البرتقال والقلقاس والفاصوليا خلال تلك الأيام، وهم الأكثر إنتاجا هذا العام.

الزراعة في المنوفية بفصل الشتاء

وأكد مدير إدارة الإرشاد الزراعي، أنهم يحرصون على مساعدة الفلاحين وإرشادهم لزراعة المحاصيل التي تتناسب مع الظروف المناخية وطبيعة الأرض التي تختلف من محافظة إلى أخرى، الأمر الذي يجعل الإنتاج في نهاية المطاف يزداد بطريقة هائلة عندما يتم اتباع التعليمات اللازمة.

وأكمل «عاطف»، أن هذه الأصناف يتم زراعتها على رقعة زراعية محدودة داخل المحافظة لأن المحصول الرئيسي للفلاح والدولة هو القمح، مشيرا أن هناك ندوات توعية في قرى المنوفية، لإبلاغ الفلاحين بأنواع الفاكهة والخضروات التي يفضل زراعتها وتتوافق مع طبيعة التربة الزراعية.